Spannende Gerüchte: Kommt neues 12 Zoll-MacBook und 13 Zoll-Pro-Modell mit ARM-CPU im Oktober?

Noch dieses Jahr sollen mehrere neue Mac-Modelle von Apple auf den Markt gebracht werden. Darunter sollen auch zwei MacBooks mit ARM-Prozessor sein. Einige mögliche, aber hoch spekulative Details über die Ausstattungsmerkmale dieser neuen Apple Silicon-Macs wurden nun geleakt.

Apple wird wohl noch in diesem Jahr weitere MacBook-Modelle vorstellen. Diese sind dem Vernehmen nach mit der neuen Plattform Apple Silicon ausgestattet, Apfellike.com berichtete. Diese setzt auf eigens entwickelte Prozessoren auf ARM-Basis. Nun hat ein Leaker einige hoch interessante, aber ebenso auch hoch spekulative Details über die möglichen Spezifikationen dieser Macs veröffentlicht.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt er etwa über ein MacBook Pro 13 Zoll mit einem auf dem A14 basierenden Prozessor. Dieser werde auf wahlweise acht, 16 oder 32 GB RAM zugreifen können, das sind die selben Größen wie beim aktuellen Modell. Gleiches gilt für die SSD, die hier bis zu zwei TB groß sein kann.

MacBook Pro 13” (coming this October)

-Apple Silicon (A14X based) (Same as MacBook) or Intel chips (optional)

-RAM 8,16,32GB

-SSD 256,512GB,1,2,4TB

-4 USB-C ports

-two or four Thunderbolt 3 ports (optional)

-Magic Keyboard

-Touch Bar

-Touch ID

-$1099~

-Shipped in Nov or Dec pic.twitter.com/cpPFwXvflC

— Komiya (@komiya_kj) August 3, 2020