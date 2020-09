Alte LG-Smart TVs erhalten Apple TV, AirPlay 2 und HomeKit

Besitzer eines älteren Smart TV von LG erhalten jetzt auch die diversen Apple-Dienste wie Apple TV und AirPlay 2 – hoffentlich zumindest. LG hatte dies bereits zuvor angekündigt und nicht geliefert. Nun hat man dieses Versprechen wiederholt.

Besitzer eines älteren Smart TV von LG aus sollten in nächster Zeit die verschiedenen Apple-Dienste nutzen können. Die Geräte müssten seit kurzem bereits die Apple TV-App laden können. Diese erlaubt die Nutzung von Apple TV+ bei bestehendem Abo sowie das Suchen und Leihen sowie den Kauf von Filmen und Serien über iTunes.

LG erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, LG-Smart TVs mit OLED- und UHD-Display aus dem Jahr 2018 können ab sofort auch Apple TV nutzen. HD-Geräte sollen später folgen.

Customers worldwide can now enjoy the Apple TV app on LG 2018 OLED and Super UHD TVs, with UHD TV models to follow. LG's 2018 TVs will add support for Apple AirPlay 2 and HomeKit later this year, and more details will be shared when these features become available

