Apple One vorgestellt: So spart ihr mit den Kombi-Angeboten

Apple hat heute auch das bereits erwartete Bundle-Angebot Apple One vorgestellt. Es bietet Kunden die Möglichkeit, Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade sowie mehr iCloud-Speicher in einem Paket zu buchen und hierbei einige Euro zu sparen. Apple One ist in verschiedenen Versionen für die Familie oder als Individualversion verfügbar.

Apple One wurde heute Abend tatsächlich im Rahmen der Keynote vorgestellt. Das Bundle ist ziemlich so gestaltet, wie das im Vorfeld bereits erwartet wurde, wobei nicht alle Versionen in allen Märkten verfügbar sind.

Apple One bietet Kunden, die mehrere von Apples Services nutzen, die Möglichkeit, verschiedene Dienste zu einem günstigeren monatlichen Preis zu buchen.

Diese Pakete gibt es

Apple One individual beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und zusätzlichen iCloud-Speicher, hier 50 GB. Der Preis liegt bei 14,95, Kunden sparen sechs Euro.

Das selbe Angebot gibt es auch für die Familie, kostet dann allerdings 19,95 Euro, jedoch ist der inklusive iCloud-Speicher hier größer. Die Familie kann dann 200 GB nutzen.

Es gibt auch eine Premium-Version von Apple One, die auch Apple News+ beinhaltet, diese dürfte aber bis auf weiteres nicht in Deutschland verfügbar werden.

Apple Fitness+ bringt geführtes Training auf die Uhr

Zudem hat Apple heute noch Fitness+ vorgestellt.

Dieser Dienst dürfte allerdings tatsächlich hauptsächlich Sportbegeisterte ansprechen.

Für 9,95 Euro im Monat können Nutzer geführte Trainings absolvieren. Diese sind für verschiedene Sportarten wie Yoga, Fahrradfahren, Tanzen oder Rudern verfügbar und die Trainingsabläufe werden auf einen ausgewählten Bildschirm der eigenen Geräte übertragen.

Apple One und Apple Fitness+ starten in diesem Herbst.

