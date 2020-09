Sind das die neuen AirPods Studio?

Die AirPods Studio wurden zwar am Dienstag nicht vorgestellt, dürften aber in den nächsten Wochen ebenfalls erscheinen. Neue Leaks zeigen, wie sie aussehen könnten. Möglicherweise werden die AirPods Studio im Oktober gemeinsam mit den neuen iPhone 12-Modellen vorgestellt.

Vorgestern Abend hat Apple zwar die neuen Modelle der Apple Watch vorgestellt – auch neue iPads gab es zu sehen – was wir nicht gesehen haben, sind die AirTags und auch die AirPods Studio. Diese Premium-OverEar-Kopfhörer von Apple wurden in den letzten Monaten häufiger diskutiert, zuletzt gab es allerdings weniger Hinweise auf die AirPods Studio.

Ein Leaker hat nun neues Bildmaterial veröffentlicht, das die AirPods Studio in Schwarz zeigen soll.

Probably Sport variant of Apples headphones

Personally not impressed, looks too much like 2 Palm Pre's attached to 2 tuning forks :/ hard to unsee

Looks a lot like what @markgurman described in April, but with homepod mesh pic.twitter.com/dzAufRRl7m

— Fudge (@choco_bit) September 16, 2020