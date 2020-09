Unter watchOS 7 viele Probleme auf der Apple Watch Series 3: Bei euch auch?

Apple hat das Update auf watchOS 7 auch noch für die Apple Watch Series 3 bereitgestellt. Diese ältere Uhr hat mit dem neuen System aber offenbar ihre Probleme. Zahlreiche Nutzer melden wiederkehrende Abstürze und Probleme bei der täglichen Nutzung. Wie sieht es bei euch aus?

Apple bietet das brandneue watchOS 7 auch noch für die alte Apple Watch Series 3 an. Sie ist 2017 von Apple eingeführt worden und befindet sich Stand heute noch immer im Lineup. Allerdings zeichnen sich nun einige Probleme auf der alten Uhr in Zusammenspiel mit watchOS 7 ab. Wie aus zahlreichen Problemberichten auch an die Redaktion hervorging, läuft watchOS 7 auf der Apple Watch Series 3 oft nicht rund.

Häufige Abstürze und Neustarts der Apple Watch Series 3 unter watchOS 7

So berichten Nutzer häufig über unmotivierte Neustarts der Apple Watch Series 3, wenn watchOS 7 installiert wurde. Am Tag führe die Uhr mehrfach lange dauernde Reboots aus, heißt es etwa. Dies ist besonders dann ärgerlich, wenn die Nutzer das Update nicht aktiv installiert haben, sondern es über Nacht automatisch eingespielt wurde. In dem Fall gibt es auch keinen Weg, zurück auf watchOS 6 zu wechseln.

Andere Nutzer können bestimmte Complications nicht mehr öffnen und klagen allgemein über eine schlechte Performance im Alltag. Das jüngst erschienene Update auf watchOS 7.0.1 hat daran nichts ändern können.

Ob Apple diesen Problemen mit watchOS 7.1 begegnen wird, bleibt abzuwarten. Dieses Update befindet sich aktuell noch in der Beta.

Wie sieht es bei euch unter watchOS 7 mit einer Apple Watch Series 3 aus: Habt ihr Probleme und falls ja, welche oder läuft alles gut?

