Zunächst nur am iPhone: Twitter macht VoiceTweets für mehr Nutzer verfügbar

Twitter weitet die Verfügbarkeit seiner VoiceTweets am iPhone aus. Nun können deutlich mehr Nutzer der iOS-App die Funktion verwenden, wir haben das neue Feature in der Redaktion ebenfalls schon testen können. Allerdings bleiben die gesprochenen Tweets zunächst nach wie vor auf das iPhone beschränkt.

Ab sofort können deutlich mehr Apple-Nutzer die neuen VoiceTweets verwenden. Twitter hatte diese neue Form von Tweets im Sommer erstmals vorgestellt. Hierbei können Nutzer beim Verfassen eines neuen Tweets optional noch eine Sprachaufnahme machen. Bis zu 140 Sekunden lang können Nutzer ihren Followern und der restlichen Welt dann erzählen, worüber auch immer sie sprechen wollen.

Twitter sprach im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Funktion von einem noch persönlicheren Nutzererlebnis auf der Plattform. Seit dieser Ankündigung im Juni konnten aber nur vergleichsweise wenige Nutzer die Funktion auch tatsächlich nutzen – das ist nun anders.

Ab heute können nun deutlich mehr Nutzer VoiceTweets verwenden, erklärte Twitter nun – auf Twitter.

We’re rolling out voice Tweets to more of you on iOS so we can keep learning about how people use audio.

Since introducing the feature in June, we've taken your feedback seriously and are working to have transcription available to make voice Tweets more accessible. (1/2)

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 29, 2020