Outlook.com mit Störungen: Microsoft hat wieder Cloud-Probleme

Zur Stunde kommt es zu Problemen bei Microsoft. Nutzer von Outlook.com können teilweise nicht auf ihre E-Mails zugreifen. Das Problem ist inzwischen von Microsoft bestätigt worden, an der Fehlersuche wird gearbeitet. Erst vor wenigen Tagen war es zu Problemen in der Cloud von Microsoft gekommen.

Derzeit beobachten Nutzer von Microsoft-Diensten eine Störung beim Zugriff auf verschiedene Funktionen. Betroffen ist der Gratis-E-Mail-Dienst von Microsoft Outlook.com. Auch der Login über Live.com ist von den Störungen betroffen. Inzwischen hat Microsoft das vorliegende Problem auch bestätigt.

Auf seiner Seite zum Status der Systeme erklärt das Unternehmen, es liege eine Störung in der Cloud vor, aufgrund derer es zu Beeinträchtigungen in der Nutzung kommen kann. Es sollen allerdings nur wenige Nutzer von der Problematik betroffen sein. Wie viele Anwender die Störung tatsächlich betrifft, ist nicht klar.

An der Reparatur wird gearbeitet

Microsoft ist nach eigenen Angaben aktuell auf der Fehlersuche, ist die Ursache für das Problem gefunden, wird es repariert. Dies ist bereits der zweite Störfall bei Microsoft in kurzer Zeit.

Erst vor wenigen Tagen kam es in Folge einer geplanten Umstellung bei Microsoft zu Ausfällen bei verschiedenen Enterprise-Anwendungen in der Cloud. Das Problem konnte nicht so rasch behoben werden. Einen halben Tag lang waren Nutzer von der Unregelmäßigkeit betroffen. Auch bei Apple kommt es regelmäßig zu Ausfällen in der iCloud, von denen einzelne Dienste und bestimmte Nutzergruppen betroffen sind. Die Reparatur dieser Probleme benötigt in der Regel ebenfalls einige Stunden.

