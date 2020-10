Ab 350 Dollar und verspätet: Weitere AirPods Studio-Details geleakt

Die AirPods Studio werden womöglich doch nicht kommenden Dienstag vorgestellt: Jüngste Gerüchte über eine neuerliche Verzögerung haben sich nun erhärtet. Auch wurden erstmals mögliche Preise durchgestochen. Danach erwarten wir zwei Auflagen des Premium-Kopfhörers – eine ist noch ein wenig mehr Premium.

Apple wird seine AirPods Studio wohl nicht am kommenden Dienstag im Rahmen seiner Keynote vorstellen. Schon kürzlich waren erste Zweifel an diesem Termin aufgekommen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Nun hat der bekannte Leaker Jon Prosser erneut seine Überzeugung – respektive die seiner Quellen – unterstrichen, wonach Apple die OverEar-Kopfhörer erst ein wenig später präsentieren wird.

AirPods Studio 🎧

The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.

I’m being told they’ll retail for…. $599 😳

There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.

They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020