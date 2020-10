Kommen die AirPods Studio doch erst im November?

Apple bringt die AirPods Studio vielleicht doch erst etwas später auf den Markt. Das Unternehmen erhält die ersten Lieferungen erst in einigen Tagen aus der Massenproduktion, behauptet zumindest ein recht bekannter Leaker. Damit wäre ein Marktstart erst gegen Anfang November möglich.

Apples neue AirPods Studio verspäten sich möglicherweise ein wenig. Der bekannte Leaker Jon Prosser glaubt, dass Apple seine neuen Premium-Kopfhörer erst nach der Keynote auf den Markt bringen wird.

Wie er heute Nacht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben hatte, gehen seine Quellen davon aus, dass Apple erst ab dem 20. Oktober erste Lieferungen von Kontingenten der AirPods Studio aus der Massenfertigung erhalten wird. Damit wäre ein Marktstart der neuen OverEar-Kopfhörer wohl erst gegen Ende Oktober oder Anfang November möglich.

Interesting note about AirPods Studio from a source:

“AirPods Studio mass production isn’t complete until October 20th.

I suppose they could still announce them at the October 13th event and ship them at the end of this month or beginning of next.”

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 7, 2020