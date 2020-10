iOS 14 kann sich immer noch nicht zuverlässig Dritt-Apps für E-Mail und Browser merken

iOS 14 kann sich offenbar noch immer nicht zuverlässig merken, wenn eine Drittanbieter-App als Standard für E-Mail oder Webbrowsing eingestellt ist. Dieser Fehler trat bereits unter iOS 14 nach der Veröffentlichung auf, sollte aber eigentlich mit iOS 14.0.1 behoben worden sein. Nun zeigt sich aber: Apple muss noch weiter nacharbeiten.

Eine der wesentlichen Neuerungen von iOS 14 war die Möglichkeit für Nutzer, alternative Apps dritter Anbieter als Standardanwendung für E-Mails und Websurfen festlegen zu können. Nutzer können so etwa festlegen, dass sie ihre E-Mails grundsätzlich nur mit der Gmail-App versenden und im Web nur mit dem Chrome-Browser surfen möchten.

Nach der Veröffentlichung von iOS 14 hatte sich allerdings gezeigt, dass das iPhone sich diese Einstellungen nicht be einem Neustart gemerkt hat. Apple hat diesen Misstand nach eigenen Angaben mit dem letzte Woche erschienenen Update auf iOS 14.0.1 behoben, wie Apfellike.com berichtet hatte, allerdings: So ganz ist der Fehler noch immer nicht beseitigt.

Wie nun ein Redakteur der Plattform The Verge beobachtet hat, ist die Funktion immer noch nicht in einem einwandfreien Zustand.

It seems that every time an email or browser app is updated on iOS 14, it resets the default settings.

— David Clarke (@DCOneFourSeven) October 21, 2020