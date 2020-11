Bei euch auch wieder einwandfrei? Apple Music hatte Probleme mit Mediathek-Synchronisierung

Apple Music hatte offenbar die letzten Tage einige Probleme mit der Synchronisierung der Mediathek. Nutzer sollen vermehrt auf Schwierigkeiten bei der Synchronisierung ihrer Playlisten und Songs gestoßen sein, wie sah das bei euch aus?

Apple Music läuft wohl inzwischen wieder komplett rund: In den letzten Tagen häuften sich Berichte von Nutzern, die über Probleme in Zusammenhang mit der Synchronisierung von Songs geklagt hatten. Die iCloud-Musik-Mediathek synchronisiert alle gekauften und anderweitig von Nutzern vorgehaltenen Songs über alle Geräte des Anwenders hinweg. Diese Funktion ist auch ohne aktives Abo von Apple Music verfügbar, sie heißt dann iTunes Match.

Zuletzt gab es hier aber immer wieder Probleme: Nutzer erhielten eine Fehlermeldung, die besagte, dass die Netzwerkverbindung verloren gegangen sei, obwohl ihre Internetanbindung einwandfrei war.

Über diese Beeinträchtigungen wurde umgehend im Apple-eigenen Supportforum, auf Reddit und in den sozialen Medien geklagt.

Hello @iTunes iCloud Music Library is down on Windows, can't sync or show Apple Music Library / Playlists for about 15 hours now???….. pic.twitter.com/mebekDa05l

— Jeremy Kohler (@LiShaolan452) November 23, 2020