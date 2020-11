Statt China: Apple lässt iPad und Mac nun teilweise in Vietnam fertigen

Apple hat veranlasst, dass das iPad und der Mac in Zukunft zumindest in Teilen in Vietnam gefertigt werden. Stattdessen wird die Produktion in Vietnam fortgeführt. Mit diesem Schritt möchte Apple den Auswirkungen möglicher neuer Zuspitzungen im Handelskonflikt zwischen China und den USA entgegentreten.

Apple lässt das iPad und auch den Mac in Zukunft auch verstärkt in Vietnam fertigen. Industriekreise werden aktuell von der Agentur Reuters mit der Aussage zitiert, dass der Auftragsfertiger Foxconn die Produktion des iPad und von Mac-Modellen in dem asiatischen Land aufnehmen werde.

Foxconn, Apples größter iPhone-Fertiger, bereite aktuell gerade die Fabrikation auf neuen Produktionslinien im Nordosten von Vietnam vor, heißt es weiter. Diese Standorte sollen Anfang 2021 die Arbeit aufnehmen können. In Vietnam werden bereits jetzt andere Produkte für Apple gefertigt, etwa die AirPods Pro, wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten. Wie groß die Kontingente sind, die von Foxconn aus China abgezogen werden, ist nicht bekannt.

Auch andere Fertiger ziehen Fabrikation aus China ab

Neben Foxconn bereiten auch Pegatron, der zweitgrößte iPhone-Auftragsfertiger in der Lieferkette von Apple, sowie Compal Electronics die Verlagerung von Teilen ihrer Produktion aus China nach Vietnam vor – auf Drängen Apples. In Cupertino strebt man an, die Lieferkette so gut wie möglich geografisch zu diversifizieren und vor allem die Abhängigkeit von China zu verringern.

Hintergrund dieser Strategie ist, dass man die Auswirkungen eines erneut aufflammenden heißen Handelskriegs zwischen China und den USA möglichst abmildern möchte. Zudem sind die Lohnkosten in Vietnam geringer.

