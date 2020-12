Kommt morgen ein neues Apple TV als Weihnachtsüberraschung?

Womöglich bringt Apple morgen ein neues Apple TV. So könnte man zumindest eine etwas kryptische Äußerung aus der Gerüchteküche interpretieren. Diese bezieht sich auf eine mögliche Weihnachtsüberraschung in Gestalt eines neuen Produkts, die vor kurzem für den morgigen Dienstag ins Gespräch gebracht wurde.

Was kommt da morgen für ein neues Produkt? Vor einigen Tagen wurde eine Art Weihnachtsüberraschung in der Gerüchteküche diskutiert, die Apple am morgigen Dienstag aus dem Hut zaubern soll. An diesem Tag nämlich sollen sich Mitarbeiter in den Apple Retail Stores sowie bei Apples Autorisierten Service Providern weltweit ab 05:30 Uhr morgens kalifornischer Ortszeit bereithalten, neue Preise und technische Spezifikationen zu einem Produkt zu memorieren, Apfellike.com berichtete. doch was kommt da für ein Produkt?

可能库克自己都不知道 今年苹果会出新款的Apple TV😂😂😂😂😂😂😂 — 有没有搞措 (@L0vetodream) December 7, 2020

Einer der bekannteren Leaker träumte nun von einem neuen Apple TV, das morgen vorgestellt werden könnte.

Was würde ein Apple TV 5 mitbringen?

Ziemlich sicher würde das neue Apple TV mit einem deutlich stärkeren Prozessor ausgestattet sein, entsprechende Spekulationen über eine neue Box mit mehr Power hatte es in den letzten Monaten immer wieder gegeben, Apfellike.com berichtete. Eine stärkere CPU und GPU wären nötig, würde Apple TV in Zukunft tatsächlich auch verstärkt als Spielekonsole genutzt.

Zudem wurde über eine überarbeitete Fernbedienung der neuen Box spekuliert. Morgen wissen wir mehr.

