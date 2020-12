Public Beta von macOS big Sur 11.2 für freiwillige Tester ist verfügbar

Apple hat zuletzt auch die erste Public Beta von macOS Big Sur 11.2 für die freiwilligen Tester bereitgestellt. Die erste Beta des kommenden Updates für registrierte Entwickler war bereits am Mittwoch von Apple bereitgestellt worden. Relevante Neuerungen bringt die kommende Aktualisierung wohl eher nicht mit sich, aber sie wird weitere verbliebene Probleme in macOS Big Sir beseitigen. Wenn ihr etwas interessantes in der neuen Beta findet, hinterlasst gern einen Kommentar unter dem Artikel.

Apple hat neben iOS 14.4 und iPadOS 14.4 Public Beta 1 zuletzt auch macOS Big Sur 11.2 in einer ersten öffentlichen Beta bereitgestellt. Damit können nun alle Teilnehmer am Public Beta-Programm diese Testversion laden und installieren. Die Teilnahme am Public Beta-Programm ist kostenlos möglich, auf einer speziellen Website könnt ihr euch anmelden und erhaltet weitergehende Informationen.

Apple hatte am Montag das Update auf macOS Big Sur 11.1 für alle Nutzer veröffentlicht, es beinhaltete unter anderem die Unterstützung der neuen AirPods Max.

Vor allem Verbesserungen und Fehlerbehebungen Teil des Updates

Es ist aktuell nichts darüber bekannt, welcher Art die in macOS Big Sur 11.2 vorgenommenen Änderungen, Verbesserungen oder Neuerungen sein werden. Dieses Update wird wohl in der Hauptsache noch verbliebene Fehler und Probleme lösen, deren Beseitigung es nicht mehr in macOS 11.1 geschafft hatte.

Wenn ihr etwas interessantes im Update bemerkt, lasst es uns gern wissen.

