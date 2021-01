Bluetooth-Bug am M1-Mac: Abhilfe angeblich unterwegs

Apple arbeitet offenbar an einem Update, das einen Fehler in Zusammenhang mit der Nutzung von Bluetooth am Mac mit M1-Prozessor lösen soll. Dieser Bug verärgert seit Marktstart der drei neuen Modelle bereits zahlreiche Nutzer, zwischenzeitlich erschienene Updates konnten das Problem nicht lösen.

Apple bereitet offenbar einen Bugfix vor, der das Problem beseitigen soll, das auf den neuen Macs mit M1-Prozessor auftritt. Seit Marktstart des neuen MacBook Pro, MacBook Air und Mac Mini klagen zahlreiche Käufer über einen Fehler in Zusammenhang mit der Nutzung von Bluetooth auftritt. Hierbei können sowohl Geräte von Apple wie AirPods oder AirPods Pro sowie das Magic Keyboard, als auch Geräte von Drittherstellern wie Tastaturen, Mäuse oder Kopfhörer nicht mit dem Mac verbunden werden beziehungsweise die Verbindung reißt nach kurzer Zeit wieder ab. Das Problem kann bei manchen Nutzern durch einen Neustart des Mac behoben werden, aber nur für kurze Zeit. Besonders der Mac Mini scheint von dem Problem betroffen zu sein, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Obgleich Berichte über den Bug bereits rasch Seiten in Apples eigenem Supportforum zu füllen begannen, äußerte sich Apple offiziell zunächst nicht zu dem Problem. Allerdings berichtete nun ein Autor des Magazins The Atlantic, der ebenfalls von dem Bug betroffen ist, Apple habe ihm eine rasche Behebung des Fehlers in Aussicht gestellt.

Solved my M1 Mac Bluetooth issues by plugging in my keyboard and buying a Logitech mouse with its own Bluetooth dongle.

(Apple tells me a MacOS fix is in progress and forthcoming just about anytime. But jeez.)

— Ian Bogost (@ibogost) January 10, 2021