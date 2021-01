Durch Mini-LEDs: Wird das iPad Pro leicht dicker?

Das iPad Pro könnte in seiner nächsten Auflage ein wenig dicker werden, als dessen Vorgänger. Das ist dem neuen Mini-LED-Display geschuldet, das im Modell von 2021 verbaut sein soll. Es wäre damit Apples erstes Produkt, das diese neue Technik einsetzt.

Apple wird möglicherweise schon bald ein neues Modell des iPad Pro auf den Markt bringen, das geht aus einer Einschätzung hervor, die aktuell auf einem japanischen Fach-Blog veröffentlicht wurde. Danach wäre ein Marktstart des iPad Pro 2021 im März denkbar, also in nicht ganz drei Monaten. Ein Launch könnte im Rahmen eines Spring-Events von Apple erfolgen.

Das neue iPad Pro soll ein wenig dicker ausfallen, als das aktuelle Modell. Grund dafür ist das mini-LED-Display, über das das neue iPad Pro verfügen soll. Mini-LEDs erlauben hellere und kontrastreichere Darstellungen von Inhalten bei gleichzeitig sinkendem Energieverbrauch. Über Geräte von Apple mit Mini-LED-Displays wird schon lange spekuliert, wie wir etwa in dieser Meldung berichtet hatten.

Design des iPad Pro ansonsten wohl weitgehend unverändert

Bis auf die etwas gestiegene Dicke des iPad Pro 2021 werde das neue Modell in etwa so aussehen, wie die aktuelle Version, heißt es in dem Report aus Japan. Lediglich beim Design der Lautsprecher könnte Apple kleinere Änderungen vornehmen und auch deren Position leicht abändern.

Neben einem neuen iPad Pro ist angeblich auch ein neues Einsteiger-iPad für dieses Jahr geplant. Apple werde sich hier am iPad Air 3 orientieren, also die Displayränder schmaler ausfallen lassen. Darüber hinaus werde man aber an Lightning-Port und auch Touch ID im günstigsten iPad festhalten. Wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, könnte das iPad 9 deutlich dünner und auch leichter ausfallen, als das aktuelle Modell.

