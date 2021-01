Zahlen und Daten: Corona-Warn-App steht vor nächstem Update

Die Corona-Warn-App wird wohl noch in dieser Woche ein weiteres Update erhalten. Es soll sie mit Statistiken zu den täglichen Infektionszahlen versorgen. Außerdem sollen Nutzer in Zukunft sehen können, wie viele Anwender bereits ein positives Ergebnis über die App gemeldet haben. Aktuell wird die Corona-Warn-App von rund 25 Millionen Nutzern verwendet.

Ein weiteres Update für die Corona-Warn-App steht aktuell kurz vor der Veröffentlichung, das geht aus einer knappen Notiz hervor, die die Entwickler der App von SAP und Deutscher Telekom unlängst auf ihrer Website veröffentlicht haben. Die Version 1.11 der App ergänzt die Anwendung um die tagesaktuellen Statistiken zum Verlauf der Pandemie in Deutschland. Nutzer haben so etwa den aktuellen 7-Tage-R-Wert und die täglichen Neuinfektionszahlen in der App immer im Blick. Diese Daten haben Bundesbürger allerdings seit Beginn der Pandemie ohnehin täglich fast omnipräsent vor Augen, der Neuerungswert dieser Änderung scheint somit überschaubar.

Nutzer sollen motiviert werden, eigene Testergebnisse zu teilen

Weiter wird in Zukunft in der App angezeigt, wie viele Nutzer bereits ein positives Testergebnis über die Anwendung an die Behörden weitergeleitet haben, dies soll die Anwender ermutigen, dies auch mit ihren eigenen Ergebnissen zu tun. Dieser Wert liegt allerdings noch immer umproportional niedrig, weshalb die Gefahr besteht, dass die Anzeige der Zahl eher einen gegenteiligen Effekt hat.

Weitere Neuerungen wie eine Chefkin-Funktion für bestimmte stark frequentierte Orte lässt die App nach wie vor vermissen, sie in Zukunft zu ergänzen, ist nicht geplant.

