Dual-SIM und 5G am iPhone 12: iOS 14.5 bringt endlich versprochene Unterstützung

Apple hat mit iOS 14.5 endlich auch das Problem der Nutzung von 5G am iPhone 12 mit zwei SIM-Karten in den Blick genommen. In Zukunft werden Nutzer auch im Dual-SIM-Modus dieses Leistungsmerkmal nutzen können, dies war von Apple bereits für einen früheren Termin versprochen worden. Die Neuerung wird mit iOS 14.5 kommen, das sich aber erst in der ersten Beta befindet.

Apple wird mit iOS 14.5 die Nutzung von 5G am iPhone 12 nochmals verbessern. Das iPhone 12 ist Apples erstes Modell mit 5G-Unterstützung und der Start gestaltete sich entsprechend holprig. Eine aus Sicht vieler Nutzer unangenehme Einschränkung ist, dass derzeit keine Nutzung von 5G bei Verwendung von zwei SIM-Karten möglich ist. Das iPhone 12 bietet in allen vier Modellen wie beim iPhone seit dem iPhone Xs und iPhone XR üblich neben dem Einschub für eine physische Nano-SIM auch die Verwendung einer virtuellen eSIM. Wer allerdings diesen auf diese Weise möglichen Dual-SIM-Modus nutzt, ist bis jetzt auf LTE beschränkt.

5G im Dual-SIM-Modus am iPhone 12 kommt mit iOS 14.5

Die erste Beta von iOS 14.5, die seit kurzem für registrierte Entwickler vorliegt, wird die 5G-Unterstützung für den Dual-SIM-Modus am, iPhone 12 mitbringen, Apple hatte dies zuvor bereits für Ende 2020 zugesagt und diesen Termin nicht gehalten.

iOS 14.5 developer beta: ⌚️ Unlock iPhone with Face ID + Apple Watch if you’re wearing a mask. Haptic notification + ability to re-lock 🔒 App Tracking controls 🚨 Hey, Siri, call emergency! 🎮 Latest Xbox/PS controller support 📱 5G global dual-SIM support — Rene Ritchie (@reneritchie) February 1, 2021

Allerdings ist die Beta 1 erst kürzlich erschienen und bis zum finalen Update für alle Nutzer werden noch Monate vergehen. Eine Alternative für Nutzer mit iPhone 12 und Dual-SIM-Nutzung wäre die Public Beta für freiwillige Tester. diese wird wohl in wenigen Tagen erscheinen, aber noch fehlerbehaftet sein.

