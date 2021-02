Für alle zum Testen: iOS 14.5 / iPadOS 14.5 Public Beta 2 ist da

Gerade eben hat Apple iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Public Beta 2 für freiwillige Tester veröffentlicht. Diese folgt einen Tag auf die Verteilung der zweiten Beta für die Entwickler. iOS 14.5 bringt einige neue Funktionen, das Update wird im Frühling für alle Nutzer erwartet.

Heute Abend hat Apple die zweite Public Beta für iOS 14.5 und iPadOS 14.5 für freiwillige Tester veröffentlicht. diese können sich die neue Version wie üblich direkt am iPad oder iPhone laden und installieren, sofern das passende Profil auf dem Gerät installiert ist. Die Teilnahme an Apples Public Beta-Programm ist nach einer einmaligen Registrierung kostenlos möglich.

Apple verteilt die zweite Beta für freiwillige Tester einen Tag nach der Bereitstellung von Beta 2 für die registrierten Entwickler und zwei Wochen auf die Verteilung der ersten Public und Developer Betas der kommenden Aktualisierung.

Apple bringt zahlreiche neue Funktionen mit der neuen Version

Mit dem Update von iOS 14.5 bringt Apple verschiedene neue Features auf das iPhone. So werden Nutzer eines iPhones mit Face ID unter anderem in der Lage sein, auch dann ihr iPhone zu entsperren, wenn sie wegen Corona eine Maske tragen müssen, zumindest mit einer entsperrten Apple Watch am Arm. Auch gibt es in Zukunft die Möglichkeit, Siri einen alternativen Standardmusikdienst für das Streaming von Songs mitzuteilen, Apfellike.com berichtete. Und schließlich wird auch Apple Maps neue Features erhalten, wenigstens in einigen Ländern, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

iOS 14.5 und iPadOS 14.5 werden im Frühling für alle Nutzer als kostenloses Update verteilt werden.

3.9 / 5 ( 9 votes )

Ähnliche Beiträge