Gewichtige Gegenstimmen: Doch kein Apple-Event am 16. März

Apple wird am 16. März kein Event abhalten, behauptet Mark Gurman: Der Redakteur von Bloomberg gilt als in der Regel ausgesprochen gut informiert über die Pläne in Cupertino. Der Termin des 16. März war erst gestern ins Gespräch gebracht worden.

Apple wird kein Event am 16. März abhalten, mit dieser Aussage tat sich unlängst Mark Gurman hervor. Der Bloomberg-Redakteur ist ausgezeichnet vernetzt und gilt als ausgewiesener Apple-Experte.

Narrator: There won’t end up being one https://t.co/SVAdtzfjqz — Mark Gurman (@markgurman) February 20, 2021

Mit seinem Statement auf dem Kurznachrichtendienst Twitter reagierte er auf erst jüngst aufgekommene Spekulationen über ein weiteres Apple-Event, über die wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Danach werde am 16. März unter anderem das iPad Pro 2021 im Rahmen eines Livestreams präsentiert, behaupteten asiatische Quellen. Im vorigen Jahr war das iPad Pro 2020 am 18. März vorgestellt worden und ganz allgemein haben Events und neue Produkte von Apple im März eine lange Tradition.

Neues iPad Pro im März dennoch noch immer möglich

Allerdings ist es nach wie vor nicht unwahrscheinlich, dass Apple im März ein oder mehrere neue Produkte vorstellt. Ein iPad Pro 2021 etwa könnte das Unternehmen auch im Rahmen einer Pressemitteilung auf den Markt bringen, die größte Neuerung ist hier vermutlich das Mini-LED-Display, gefolgt vom neuen A14X-Prozessor.

Ebenfalls problemlos durch eine Pressemitteilung begleiten ließe sich der Launch des auch für die erste Jahreshälfte erwarteten neuen iPad Mini, das wohl nur ein leicht größeres Display bekommen wird. Wie es hingegen mit den AirTags aussieht, ist völlig offen. Dieses neue Produkt wird wohl am ehesten den Rahmen einer Präsentation auf einem Event rechtfertigen.

