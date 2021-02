Smart Battery-Case mit MagSafe für das iPhone 12: Apple arbeitet an neuer Akkuhülle

Apple arbeitet angeblich an einem neuen Smart Battery-Case für das iPhone 12. Es soll sich in einer Hinsicht von den bisher verkauften Modellen unterscheiden: Per MagSafe soll das iPhone drahtlos geladen werden. Allerdings stehen dem Projekt noch einige Hindernisse im Weg.

Apple soll an einem oder mehreren neuen Modellen eines Smart Battery-Case arbeiten. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen immer wieder Batteriehüllen für verschiedene iPhones auf den Markt gebracht. Darin untergebracht, lässt sich der Akku des iPhones unterwegs nachladen, sodass die maximale Laufzeit mit einer Füllung steigt, ohne dass der Nutzer eine Powerbank mitführen muss. Auch für das neue iPhone 12 soll ein Smart Battery-Case in Planung sein, berichtet der in der Regel gut informierte Redakteur von Bloomberg Mark Gurman.

Es soll das iPhone 12 per MagSafe laden, das im neuen Lineup erstmals zum Einsatz kommt. Magnetisch am Platz gehalten, erfolgt die Aufladung dann drahtlos, doch es gibt noch Probleme.

Apple hat erhebliche Schwierigkeiten mit der Entwicklung

Wieder einmal sind es die Tücken des drahtlosen Ladens, die dem Vorhaben im Weg stehen, so Gurman weiter. Aktuell habe Apple noch erhebliche Probleme mit der Software. Diese vermelde iOS etwa eine drohende Überhitzung des Batterie-Case, die gar nicht stattfinde. Immer wieder hatte Apple in der Vergangenheit Probleme mit Wireless Chaging, AirPower scheiterte sogar an diesen Schwierigkeiten. Ob die Schwierigkeiten im vorliegenden Fall gelöst werden können, ist ungewiss. Es ist auch noch immer möglich, dass das ganze Produkt gestrichen wird, heißt es.

