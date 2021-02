macOS Big Sur 11.3 Beta 1 mit einigen Neuerungen ist da

Gerade eben hat Apple macOS Big Sur 11.3 Beta 1 für alle registrierten Entwickler vorgelegt. Die neue Beta folgt einen Tag auf die Veröffentlichung von macOS Big Sur 11.2 für alle Nutzer, mit dem Apple einige teils unangenehme Probleme behoben hatte. macOS Big Sur 11.3 bringt ebenfalls einige Neuerungen für die Nutzer.

Apple hat gerade eben macOS Big Sur 11.3 für die Entwickler verteilt. Alle registrierten Developer können ab sofort die neue Beta in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update laden und installieren. Gestern Abend erst hatte Apple macOS Big Sur 11.2 für alle Nutzer veröffentlicht, nach einer langen Beta-Phase. Das Update behob einige teils unschöne Probleme, mit denen Nutzer zuvor zu kämpfen hatten, hier lest ihr mehr dazu.

macOS Big Sur 11.4 bringt einige neue Funktionen

In macOS Big Sur 11.3 bringt Apple ebenfalls einige Neuerungen unter: So wird etwa das Fenster, in dem iPad–Apps am M1-Mac ablaufen, in der Größe anpassbar sein. Nutzer können zudem neue Optionen für die Tastatursteuerung verwenden. Safari erhält eine anpassbarere Startseite.

Weiterhin wird Apple die neuen Controller der Playstation 5 von Sony und der Xbox Series X von Microsoft unterstützen, die seit kurzem auf dem Markt sind.

Das Update für alle Nutzer wird im Frühling erwartet, zuvor wird aber wohl noch eine Public Beta für freiwillige Nutzer erscheinen. Diese sollte innerhalb der nächsten Tage verfügbar sein.

3.8 / 5 ( 6 votes )

Ähnliche Beiträge