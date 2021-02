Bessere Fotos bei schlechterem Licht: iPhone 13 mit besserem Ultraweitwinkel-Objektiv

Das iPhone 13 soll eine bessere Ultraweitwinkellinse erhalten: Diese würde dem kommenden Modell die Möglichkeit verleihen, bei schlechterem Licht bessere Bilder zu machen – immerhin ein kleiner Trost, da die ganz großen Neuerungen in der Kamera des iPhones wohl noch eine Weile auf sich warten lassen werden.

Apples iPhone 13 wird wohl eine Verbesserungen auslassen, die sich Nutzer und auch Beobachter seit Jahren wünschen. Diese betreffen vor allem die Kamera: Eine erhebliche Verbesserung des optischen Zooms wird schon lange gewünscht und sie ist auch überfällig, dennoch wird sich in dieser Richtung wohl in nächster Zeit nicht viel tun, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Dafür sind Verbesserungen im Detail zu erwarten: Die Ultraweitwinkel-Linse wird im iPhone 13 wohl erheblich verbessert, das glauben die beiden AnalystenApple-converted-space“> Blayne Curtis and Thomas O’Malley. In einer Akteulen Notiz für das Bankhaus Barclays schreiben sie, Apple werde für sein iPhone 13 eine Linse mit einer Blende von ƒ/1.8 einsetzen, das wäre eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur ƒ/2,4-Blende in den aktuellen Modellen des iPhone 12.

Bessere Fotos bei schlechterem Licht

Eine solche Blende würde die Fotos vor allem in schlechtem Licht aufwerten, da mehr Licht durch die Linse auf den Sensor fallen würde. Unklar ist noch, in welche Modelle des iPhone 13 diese neue Linse eingebaut werden würde. Die beiden Barclays-Analysten sehen sie in allen vier Modellen des iPhone 13. Andere Einschätzungen von TF International Securities aus dem letzten Jahr indes tippen auf eine Beschränkung dieser Verbesserung auf das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max.

Auch der etwas verbesserte optische Zoom des iPhone 12 Pro Max soll im iPhone 13 auf weitere Modelle ausgeweitet werden, so Barclays. Vermutet wird, dass das kleinere iPhone 13 Pro diese Verbesserung ebenfalls erhält.

