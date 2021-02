Mehr Anschlüsse: HDMI und SD-Kartenleser sollen ins MacBook Pro 2021 zurückkehren

Apples MacBook Pro von 2021 soll wieder über mehr Anschlüsse verfügen: Neben einem neuen Design soll so etwa auch wieder ein HDMI-Port Teil der Ausstattung sein. Apple hatte ihn 2016 aus dem MacBook gestrichen.

Apple wird wohl in Zukunft wieder mehr Schnittstellen in seinen MacBooks bieten. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits vor einigen Wochen prognostiziert, dass die nächste Generation von MacBook Pro-Modellen wieder mehr Anschlüsse aufweisen werde, ohne hier freilich ins Detail zu gehen. Nun führt er seine Vermutungen ein wenig näher aus. In einer weiteren Notiz für TF International Securities geht Ming-Chi Kuo davon aus, dass das MacBook Pro von 2021 wieder über einen HDMI-Anschluss verfügen wird.

Dieser war bis 2016 Teil der Ausstattung, bevor Apple einzig auf den USB-C- beziehungsweise Thunderbolt 3-Anschluss zu setzen begann.

Neben dem HDMI-Port, dessen Wegfall die Nutzer dazu zwang, nur mehr auf teils teure Adapter zurückzugreifen, soll auch der SD-Kartenleser in das MacBook zurückkehren, worüber sich vor allem Fotografen freuen dürften.

Kehrt auch MagSafe in das MacBook zurück?

Zuvor war unter anderem von Bloomberg auch darüber spekuliert worden, dass Apple den beliebten MagSafe-Anschluss – nicht zu verwechseln mit dem Feature am iPhone 12 – in das MacBook zurückbringen werde, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten. Hierzu bieten die jüngsten Einlassungen von Ming-Chi Kuo keine erhellenden Einsichten.

Die neuen MacBook Pro-Modelle von 2021 werden in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Apple wird wohl auf ein vollständig neues Design setzen, das unter anderem am erwarteten 14 Zoll-MacBook Pro zu sehen sein wird. Weiter werden die neuen MacBook Pro-Modelle wohl mit einem Apple Silicon-Prozessor der nächsten Generation ausgestattet sein.

Ähnliche Beiträge