Sensoren für das Apple Car: Apple verhandelt mit verschiedenen LiDAR-Entwicklern

Apple verfolgt weiter seine Pläne, ein eigenes Auto zu entwerfen und zu bauen. Zu diesem Zweck ist das Unternehmen auch in aktive Gespräche mit mehreren Herstellern von LiDAR-Sensoren eingetreten, berichtete unlängst die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die mit der Materie vertraut sind und namentlich nicht genannt werden wollen.

Danach werde über die Lieferung von Lösungen verhandelt, die auch in fünf Jahren noch dem Stand der Technik entsprechen sollen, was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass vermutlich nicht über derzeit verfügbare Systeme, sondern über in der Entwicklung befindliche Konzepte gesprochen wird.

Apples schwierige Suche nachdem Bauer des Apple Car

Die Suche nach einem Fertiger, der das Apple Car bauen könnte, gestaltete sich in der jüngeren Vergangenheit eher umständlich. So kam es unlängst zum Aus der Gespräche zwischen Apple und Hyundai und dessen Tochter Kia, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Auch andere Autobauer haben in der Folge bei einer unmittelbaren Zusammenarbeit mit Apple abgewunken, Apfellike.com berichtete. Viele Autobauer fürchten, wohl nicht ganz zu Unrecht, eine Zusammenarbeit mit Apple zum Bau eines Autos für Cupertino könnte den Markenkern der eigenen Produkte aufweichen.

Derzeit wird vermutet, dass ein Auto von Apple, dem auch autonome Fähigkeiten nachgesagt werden, noch einige Jahre von einer Markteinführung entfernt ist.

