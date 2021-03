Apple-Event: Kommen iPad Pro und Co. am 23. März?

Die nächste Apple-Keynote kommt bestimmt, aber wann? Seit heute steht ein neuer Termin im Raum. Angeblich wird Apple seine nächste Präsentation neuer Produkte am 23. März durchführen. Am selben Tag hält auch OnePlus ein Event ab. Zufall?

Im März werden verschiedene neue Produkte von Apple erwartet: Unklar ist noch, in welchem Rahmen diese präsentiert werden sollen. Vor kurzem wurde bereits erstmals ein Termin gehandelt, der 16. März war einige Tage im Gespräch, Apfellike.com berichtete.

Kurz darauf aber erklärte der gewöhnlich gut informierte Redakteur von Bloomberg Mark Gurman, an diesem Tag werde keine Apple-Keynote stattfinden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Nun wurde neuerlich ein möglicher Termin genannt.

Kang 康总: The OnePlus 9 new product launch event and Apple event are held on the same day.

It seems that the Apple event is on March 23rd.

— DuanRui (@duanrui1205) March 8, 2021