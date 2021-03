Corona-Warn-App: Neue Updates sollen Event-Registrierung und Kontaktlisten bringen

Die Corona-Warn-App soll eine Registrierung für größere Veranstaltungen erhalten. Nutzer der App können dann einen QR-Code scannen. Sofern im Nachhinein eine Infektion mit Covid-19 unter den Besuchern des Events bekannt wird, können alle Teilnehmer präventiv gewarnt werden. Auch eine vollwertige digitale Kontaktliste könnte in weiterer Zukunft für die Anwendung realisiert werden.

Die Corona-Warn-App wird in Zukunft auch die Möglichkeit bieten, sich beim Besuch einer größeren Veranstaltung wie etwa eines Konzerts zu registrieren. Die geplante Umsetzung dieser Funktion wurde nun von den Entwicklern der App des RKI der Deutschen Telekom und SAP auf Github skizziert, wo die Anwendung quelloffen zum Download zur Verfügung steht. Danach werden Nutzer die Möglichkeit erhalten, mit der App einen QR-Code zu scannen, der im Vorfeld von den Veranstaltern oder Gastgebern erstellt worden ist. Dieser QR-Code ermöglicht dann später die Benachrichtigung aller Besucher, sofern sich ein Teilnehmer des Events mit Covid-19 infizieren sollte.

Diese Funktion soll laut der Entwickler und Plänen der Politik nach Ostern als Update zur Verfügung gestellt werden.

Digitale Kontaktlisten könnten ebenfalls in Zukunft folgen

Weiterhin haben die Entwickler auch Pläne für die Realisierung eines echten Checkins in der Schublade. Hierbei würden etwa Besucher einer Gaststätte ihre persönlichen Daten wie Kontaktinformationen in der App hinterlegen, die sie dann an das zuständige Gesundheitsamt senden würde. Eine solche Funktion bietet aktuell bereits die App Luca an, die bereits in einigen Ländern und Regionen zur digitalen Kontaktverfolgung herangezogen wird. Luca ist zwar äußerst populär, allerdings auch umstritten. Ob die Corona-Warn-App tatsächlich eine solche Aktualisierung erhält und wann diese realisiert wird, bleibt einstweilen noch offen.

