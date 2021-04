Apple-Experte: Am Dienstag auf dem Event kommen keine echten Innovationen

Am kommenden Dienstag hält Apple sein nächstes und erstes Event im Jahr 2021 ab. Welche innovativen Neuheiten werden aber auf der Präsentation vorgestellt? Nicht so sehr viele, glaubt zumindest einer, der es eigentlich wissen müsste. Mark Gurman gilt als ausgewiesener Experte für die Vorgänge bei Apple.

Apple hat für den kommenden Dienstag zum ersten Event des Jahres 2021 eingeladen. Die Veranstaltung wird wie auch die letzten Keynotes rein digital abgehalten, Corona lässt auch nach wie vor kein großen Präsenzveranstaltungen zu.

Doch wie innovativ wird das Programm, das Apple am Dienstag Abend ab 19:00 Uhr deutscher Zeit abspulen wird? Nicht besonders aufregend, urteilte zuletzt Mark Gurman, Redakteur der Agentur Bloomberg in einem Beitrag auf Bloomberg TV. Gefragt, mit welchen Innovationen aus Apples Fahrplan die Kunden am Dienstag rechnen könnte, antwortete er trocken: „Am Dienstag werden wir wohl keine echten Innovationen zu sehen bekommen, meiner bescheidenen Meinung nach. Das sind keine Produkte, die wir nicht schon einmal gesehen hätten.“ Damit bezieht sich Gurman wohl in der Hauptsache auf das iPad Pro.

Apples iPad Pro wird aber trotzdem wichtig für das Unternehmen

Dessen größte Neuerung ist wohl das erwartete Mini-LED-Display. Es spart Energie und bietet dennoch bessere Kontraste und eine größere Helligkeit. Zugleich wird es wohl einen neuen, deutlich leistungsstärkeren und einen auf dem A14 Bionic basierenden Prozessor erhalten. Auch könnte es noch 5G oben drauf geben. Aufgrund der nach wie vor starken Nachfrage nach iPads im Home-Office werde das iPad Pro dennoch ein Schlüsselprodukt für Apples Tabletverkäufe, so Gurman.

Die größte Innovationskraft geht laut Gurman allerdings eher vom neuen iMac aus, der 2021 auch mit Apple Silicon kommen soll, Apfellike.com berichtete. Dieser aber wird wohl nicht am kommenden Dienstag vorgestellt, sondern vielleicht erst gegen Herbst. Und was ist dann mit den AirTags? Die sind zwar schon eher innovativ, aber ob sie bereits am Dienstag zu sehen sein werden… niemand weiß es.

