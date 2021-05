Apple kümmert sich um App-Tracking-Bug unter iOS 14.5

Apple behebt offenbar ein Problem, das bei einigen Nutzern noch immer die Konfiguration des App-Treckings verhindert hatte. Dieser Bug war nach der Veröffentlichung von iOS 14.5 aufgetreten. Auch das wenig später veröffentlichte Update auf iOS 14.5.1 konnte die Störung nicht bei allen Nutzern beseitigen.

Apple hat sich offenbar daran gemacht, einen Bug zu beheben, der in Zusammenhang mit der kürzlich eingeführten App-Tracking-Transparenz steht. Diese neue funktion war mit iOS 14.5, iPadOS 14.5 und tvOS 14.5 eingeführt worden. Apps müssen nun mehr nach der Erlaubnis fragen, das Nutzungsverhalten von Anwendern zu verfolgen.

Allerdings hatte sich nach der Veröffentlichung von iOS 14.5 gezeigt, dass die neue Funktion nicht bei allen Nutzern wie erwartet funktioniert hat: Konkret ließen sich die Optionen zum App-Tracking in den Datenschutzeinstellungen von iOS bei manchen Anwendern nicht konfigurieren, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Dies konnte auch ein wenige Tage später nachgereichtes kleines Update auf iOS 14.5.1 nicht beheben, mit dem Apple nach eigenen angaben genau diesen Bug beheben wollte. Auch ein Supportdokument zum Thema konnte nicht wirklich Klarheit in die Sache bringen.

Well my Tracking Privacy feature for my iPhone, finally kicked in.

Each time I get this pop up, I’m selecting ‘Ask App Not to Track’. #Apple #Privacy pic.twitter.com/auY6AknfWH

— ᴍᴀʀ. (@justleemar) May 19, 2021