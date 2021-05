tvOS 14.6 und HomePod-Software 14.6 RC ist da: Apple Music Lossless wird unterstützt

Apple hat heute Abend auch tvOS 14.6 RC und einen RC der HomePod-Software 14.6 an die Entwickler verteilt. Letzteren können allerdings nur wenige ausgewählte Entwickler ausprobieren. Das Update für alle Nutzer in seiner finalen Version dürfte in der kommenden Woche erscheinen.

Apple hat heute Abend neben iOS 14.6 RC, macOS Big Sur 11.4 RC und watchOS 7.5 RC auch einen Release Candidate von tvOS 14.6 an die Entwickler verteilt. Diese neue Version folgt ebenfalls eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta.

Ein RC ist in der Regel mit dem Update in seiner finalen Version identisch, sofern mit dem RC bei den Entwicklern keine gravierenden Probleme mehr auftreten. Eine Veröffentlichung vn tvOS 14.6 sowie der HomePod-Software 14.6 in der kommenden Woche ist wahrscheinlich. Den RC der HomePod-software 14.6 können allerdings nur wenige ausgewählte Entwickler laden und installieren.

Apple macht tvOS und HomePod bereit für Apple Music Lossless

Mit dem Update auf tvOS 14.6 und die HomePod-Software 14.6 wird das Apple TV und der HomePod kompatibel zu Apple Music Lossless gemacht. Der neue Standard für verlustfreies Streaming von Songs auf Apple Music wurde heute von Apple vorgestellt. In dieser Meldung haben wir alle wissenswerten Fakten hierzu zusammengefasst.

tvOS 14.6 wird für das Apple TV der vierten und fünften Generation zum Download zur Verfügung stehen, ebenso für das neue Apple TV 4K.

