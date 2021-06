Apple Music Lossless kommt auch bald nach Indien

Apple Music Lossless wird auch nach Indien kommen: Die neuen Wiedergabemodi für den Streamingdienst von Apple werden zu einem nicht mehr allzu fernen Zeitpunkt für Nutzer in dem riesigen Markt zur Verfügung stehen, hat Apple nun bestätigt.

Apple Music Lossless kommt bald auch nach Indien: In dem Land mit seinen mehr als einer Milliarde Einwohnern standen die neuen Wiedergabeoptionen für verlustfreies Streaming und 3D-Audio zum Start von Apple Music Lossless zunächst nicht zur Verfügung.

Hierauf hatten umgehend verschiedene Nutzer von Apple Music in Indien reagiert, was Apple später seinerseits zu einer Stellungnahme veranlasst hat.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter hat Apple nun erklärt, man werde Apple Music Lossless in nächster Zeit auch für Nutzer in Indien anbieten. Wieso dies nicht bereits zum Start des neuen Features der Fall war, bleibt unbegreiflich. Perspektivisch sollen alle Songs im Katalog von Apple Music verlustfrei gehört werden können, derzeit stehen rund 75 Millionen Titel bei Apple Music zur Verfügung.

We appreciate your interest. Dolby Atmos on Apple Music will be coming to India soon. Keep an eye out here: https://t.co/bY5ilVtW8w

— Apple Support (@AppleSupport) June 9, 2021