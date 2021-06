iPhone 13: Bilder zeigen kleinere Notch und Änderungen der Kamera

Das iPhone 13 kommt wahrscheinlich mit einer kleineren Notch und einer etwas überarbeiteten Kamera. Wie beides aussehen könnte, zeigen nun neue Leaks, die im Netz aufgetaucht sind. Das neue iPhone wird wohl wiederum in vier Varianten im Herbst auf den Markt gebracht werden.

Apple wird sein neues iPhone 13 wohl mit einigen optischen Überarbeitungen auf den Markt bringen, auch wen das grundlegende Design des iPhone 12 erhalten bleiben dürfte. Doch soll sich hier und da in Nuancen ein wenig ändern: Die Notch soll etwa etwas kleiner ausfallen, wir haben bereits in verschiedenen Meldungen in den letzten Wochen über diesen anstehenden Punkt bei einer möglichen Designänderung berichtet.

Auch die Hauptkamera wird sich weiterentwickeln und im Zuge der zu erwartenden Verbesserungen wohl auch optisch ein wenig verändern. Wie das im Detail aussehen könnte, zeigen nun neue geleakte Bilder.

iPhone 13 and 13 Pro dummies. All 4 sizes still in the running. Camera module placement changed on the regular 13s. Pro Max looks slightly larger pic.twitter.com/RqxNiOfBnb

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 23, 2021