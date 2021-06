iPhone 13: Fertiger fahren ihre Produktion hoch

Die Produktion des iPhone 13 wirft bereits ihre Schatten voraus: Verschiedene Fertiger wie TSMC und andere haben der Produktion der wichtigen Schlüsselkomponenten für das kommende Flaggschiff zuletzt Priorität eingeräumt. Apple hat im Vorfeld der Veröffentlichung einiges dafür getan, dass die neuen Modelle es pünktlich in den Handel schaffen.

Das iPhone 13 startet in den kommenden Monaten in die Massenproduktion. Die verschiedenen Zulieferer von Apple bereits sich aktuell bereits darauf vor, den immensen Ansturm der Nachfrage nach dem neuen Modell befriedigen zu können. So hat etwa der Produzent des A15-Chips im iPhone 13, der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterkomponenten TSMC, bereits die Produktion der Chips mit Priorität vorbereitet. Die Fertigung leidet aktuell unter einer begrenzten Verfügbarkeit verschiedener Komponenten, was auf die nach wie vor andauernde weltweite Halbleiterkrise zurückzuführen ist, wie die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette berichtet.

Apple sichert sich wichtige Komponenten

Das iPhone 13 ist aber offenbar Stand jeztt noch nicht von den Engpässen aufgrund der Halbleiterkrise betroffen. Auch weitere Zulieferer Apples, darunter die beiden Fertiger Genesys Logic und Parade Technologies, haben ihrerseits bereits Maßnahmen getroffen, um alle Orders von Apple pünktlich bedienen zu können. Sie rechnen damit, dass die Auslieferungen im dritten Quartal um rund 30% bis 40% über denen des aktuellen Quartals liegen werden. Das iPhone 13 wird wohl abermals in vier Modellvarianten auf den Markt kommen. apple dürfte gegen Ende September mit der Auslieferung des iPhone 13 beginnen.

