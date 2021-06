iTunes-Karten diese Woche mit bis zu 20% Bonus

Apple-Kunden können auch in dieser Woche wieder einen kleinen Bonus bei der Aufladung ihres iTunes-Kontos mitnehmen. Eingeräumt wird ein zusätzlicher Bonus in der Höhe von bis zu 20% auf den Wert einer aufgeladenen Karte. Die Aktion läuft noch bis Ende der Woche und nur, so lange der Vorrat reicht.

Auch in dieser Woche können Kunden von Apple wieder einen kleinen Bonus mitnehmen, wenn sie ihr iTunes-Konto aufladen. Diesmal sind wieder einmal bis zu 20% an Bonus drin, wenn ihr euer Konto aufladet. Dabei wird eine Staffelung der Boni wie folgt angewandt: 10% Bonus gibt es bei der Aufladung einer Karte mit dem Wert von 25 Euro, 50 Euro Kartenwert einer erworbenen Karte sorgen für einen Bonus in Höhe von 15% oder 7,5 Euro.

20% Bonus erhaltet ihr schließlich, wenn ihr eine Karte mit dem Wert von 100 Euro erwerbt und aufladet, damit liegt der Bonus dann bei 20 Euro, das entspricht wiederum ungefähr einem Monat Netflix in voller Auflösung für vier Zuschauer.

Die Aktion läuft noch bis Ende der Woche und nur, so lange der Vorrat reicht

Diese Aktion wird noch für den Rest der Woche angeboten und zwar in den Filialen der Supermarktkette Lidl, danke Thorsten. Wir können nicht überprüfen, ob die Aktion in allen Filialen angeboten wird und sie läuft auch nur, so lange der Vorrat reicht.

Vor dem Kauf solltet ihr also auf jeden Fall an der Kasse fragen, ob die Aktion in eurer Filiale noch läuft. Der Bonus muss über einen separaten Rabatt-Code auf dem Kassenbeleg eingelöst werden.

