MacBook Pro 2021: 14- und 16 Zoll-Modelle im Oktober?

Das MacBook Pro 2021 wird angeblich im Herbst von Apple auf den Markt gebracht. Nachdem ein Marktstart im Rahmen der WWDC 2021 nicht verkündet wurde, rückt nun wieder die zweite Jahreshälfte in den Fokus der Beobachter. erwartet werden zwei neue Modelle, die ein neues Design und einen neuen Apple Silicon-Prozessor mitbringen sollen.

Apple soll sein neues MacBook Pro 2021 nun in der zweiten Jahreshälfte 2021 vorstellen. Ein bekannterer Leaker hat sich unlängst mit neuen Prognosen zu einem möglichen Launch des kommenden Modells aus der Deckung gewagt.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er, Apple werde das MacBook Pro 2021 im Herbst 2021 präsentieren. Er nannte in seinem Tweet einen Zeitrahmen von Ende Oktober bis Anfang November 2021.

Macbook Pro 14 and 16 are definitely coming Q4 of 2021. Either late October or early November.

— Dylan (@dylandkt) June 17, 2021