macOS Monterey Beta 2 für Entwickler ist jetzt da

Apple hat gerade eben macOS 12 Monterey in einer zweiten Beta für die registrierten Entwickler verteilt. Diese neue Testversion dürfte das kommende Update für den Mac in der Testphase deutlich schneller und stabiler machen sowie Fehler beheben, die die initiale Beta noch aufweist. Der Einsatz auf Produkte genutzten Geräten ist allerdings ausdrücklich nicht empfehlenswert.

Apple hat heute Abend die zweite Beta von macOS 12 Monterey für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Alle Developer können diese neue Testversion damit ab sofort laden und installieren. Die zweite Beta von macOS 12 Monterey adressiert in der Hauptsache die Verbesserung der allgemeinen Stabilität und Performance von macOS 12 Monterey.

Darüber hinaus werden Fehler und Probleme behoben, die nicht mehr in der initialen Beta berücksichtigt werden konnten.

Apple bringt neuen Safari, SharePlay und Focus-Feature auf den Mac

Apple führt mit dem Update auf macOS 12 Monterey unter anderem einen grundlegend überarbeiteten Safari-Browser ein. Dieser beinhaltet etwa die neuen Tab-Gruppen, die in Zukunft auch über alle kompatiblen Apple-Geräte hinweg synchronisiert werden.

Weiterhin wird macOS 12 Monterey auch das neue Focus genannte Feature erhalten, das deutlich weiterreichend konfigurierbare Benachrichtigungen auf den Mac bringt. Focus kann auch am iPhone und iPad unter iOS und iPadOS 15 genutzt werden. Ebenso ist SharePlay am Mac unter macOS Monterey verfügbar, mit dieser Funktion können Nutzer etwa Videoinhalte in Facetime-Gesprächen wiedergeben. Einen ausführlichen Überblick über die Neuerungen in macOS 12 Monterey erhaltet ihr in dieser Meldung.

Welche Neuerungen und Änderungen macOS 12 Monterey Beta 2 für die Entwickler bringt, ist aktuell noch nicht bekannt.

