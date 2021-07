Apple klärt auf: Diese iPhones und iPads spielen Apple Music Lossless mit 3D-Audio

Nicht jedes iPhone und iPad unterstützt die Wiedergabe von Songs auf Apple Music Lossless mit 3D-Audio. Zunächst hatte es hinsichtlich der kompatiblen Geräte ein wenig Verwirrung gegeben, nun hat Apple hier mit einer Korrektur des entsprechenden Supportartikels für Klarheit gesorgt.

Welches Gerät von Apple spielt eigentlich Songs auf Apple Music auch in 3D-Audio? Zunächst hatte Apple hier eine eher unglückliche Sprachregelung getroffen, die den Eindruck erwecken konnte, dieses Feature werde bereits ab dem iPhone XR und aufwärts unterstützt. Nun hat man in einem entsprechenden Supportdokument noch einmal nachgebessert und klar gestellt, welche Geräte Apple Music Lossless mit 3D-Audio tatsächlich abspielen können.

Apple schreibt hierzu: Apple Music Lossless-Inhalte in 3D-Audio können auf einem iPhone Xs oder höher – ausgenommen iPhone SE – abgespielt werden.

Apple now mentions Android devices as supported for Dolby Atoms in Apple Music. At the same time: bad news for built-in speakers on older iPads and iPhones. See https://t.co/c3K4hfwGWE pic.twitter.com/FscffqpA3H

— Holger Eilhard (@holgr) July 22, 2021