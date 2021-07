HomePod-Beta verliert Apple Music Lossless wieder

Apple hat die Unterstützung von Apple Music Lossless am HomePod und HomePod Mini wieder gestrichen. Diese Funktionalität war ohnehin nur in der Beta 3 der HomePod-Software 15 zeitweise verfügbar gewesen. Apple hatte zuvor angekündigt, das Feature zu einem späteren Zeitpunkt per Softwareupdate auf den HomePod zu bringen.

Apple hat die Unterstützung von Apple Music Lossless am HomePod in der aktuellen Beta wieder gestrichen. Kurz zuvor war die Wiedergabe verlustfreier Inhalte am HomePod in der dritten Testversion der HomePod-Software 15 den ausgewählten Testern freigeschaltet worden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Zuletzt aber hat Apple diese Funktion wieder gestrichen.

Es ist nicht klar, wieso das Feature der verlustfreien Wiedergabe wieder eingestellt worden ist.

HomePod und HomePod Mini sollen Apple Music Lossless später unterstützen

Grundsätzlich wird von Apple angestrebt, Apple Music Lossless sowohl am HomePod und auch dem HomePod Mini bereitzustellen, die Funktion soll später im Jahr im Rahmen eines Updates erscheinen. Speziell am HomePod Mini dürfte der effektive Nutzen allerdings begrenzt sein.

Die HomePod-Software 15 wird Apple im Herbst für alle Nutzer eines HomePod oder HomePod Mini in der finalen Version bereitstellen. Apple Music Lossless steht allen Besitzern eines kompatiblen Audiogeräts ohne weitere monatliche Kosten zur Verfügung, wenn sie Apple Music abonniert haben. Die Funktion soll perspektivisch alle rund 70 Millionen Songs im Katalog von Apple Music erfassen.

Ähnliche Beiträge