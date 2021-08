Apple aktualisiert Mac Pro mit neuen Highend-Grafikoptionen

Apple hat heute dem mac Pro ein Update zukommen lassen. Käufer können nun drei zusätzliche Grafikoptionen auswählen. Diese kommen den Kunden allerdings teuer.

Apple hat den Mac Pro heute aktualisiert, allerdings fällt das Update eher unspektakulär aus: Anwender mit hohen Anforderungen an die Grafik werden die neuen Möglichkeiten aber wohl begrüßen. Insgesamt drei neue Radeon-Grafiklösungen kann der Käufer nun bei der Konfiguration seines neuen Mac Pro auswählen, wie zuerst aufmerksame Beobachter auf dem Kurznachrichtendienst Twitter notiert hatten.

And more Apple news — they just launched three graphics card modules for #MacPro: Radeon Pro W6800X MPX Module, Radeon Pro W6800X Duo MPX Module and the Radeon Pro W6900X MPX Module. All in the name of more graphics power.

— Jake Krol (@Jake31Krol) August 3, 2021