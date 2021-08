Apple veröffentlicht iOS 15 in neuer Public Beta mit Safari-Änderungen und ohne SharePlay

Apple hat gerade eben iOS 15 in einer neuen Public Beta für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Die sechste Beta war bereits gestern Abend an die registrierten Entwickler verteilt worden. Sie hatte unter anderem die Möglichkeit gebracht, die Adressleiste in Safari wieder am oberen Bildschirmrand anzuzeigen.

Apple hat heute Abend die neue Public Beta von iOS 15 für die freiwilligen Tester zum Download zur Verfügung gestellt. Gestern Abend bereits war die Beta 6 von iOS 15 und iPadOS 15 für die registrierten Entwickler verteilt worden. Wer noch nicht am Public Beta-Programm von Apple teilnimmt, kann sich hier kostenlos anmelden.

Apple warnt allerdings vor der Nutzung von Betas und weist darauf hin, dass es in den Testversionen zu Problemen und Fehlern kommen kann. Auch sind bestimmte Apps wie etwa Banking-Anwendungen aus Sicherheitsgründen nicht nutzbar.

Apple bringt Adressleiste in Safari auf Wunsch wieder nach oben

In iOS 15 Beta 6 brachte Apple unter andrem die Möglichkeit, die Adressleiste in Safari wieder an den oberen Rand des Bildschirms wandern zu lassen, nachdem die neue Position unten zu heftigen Protesten vieler Nutzer geführt hatte.

In der neuen Beta wird allerdings auch das Feature SharePlay deaktiviert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Diese zu Facetime gehörende Funktion kommt auch bis zum Start von iOS 15 und macOS Monterey im Herbst für alle Nutzer nicht zurück. Apple möchte die Funktion zu einem späteren Zeitpunkt per Update nachliefern.

