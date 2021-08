Safari Technology Preview 130 mit Safari 15-Features von Apple veröffentlicht

Apple hat heute Abend auch eine neue Safari Technology Preview für alle interessierten Nutzer veröffentlicht. Dies ist Version 130 des experimentellen Browsers von Apple, der neue Features für interessierte Nutzer bereits vor ihrem offiziellen Start verfügbar macht. Die Safari Technology Preview basiert auf Safari 15, das im Herbst für alle Nutzer erscheinen wird.

Apple hat heute Abend die Safari Technology Preview 130 für alle interessierten Nutzer zum Testen zur Verfügung gestellt. Diese neue Version der Safari Technology Preview kann hier bei Apple geladen werden, wo sich auch weitere Informationen zu dem Projekt finden. Dieser experimentelle Ableger von Safari wurde 2016 von Apple aufgelegt und erlaubt es Nutzern, kostenlos und ohne Anmeldung neue Features von kommenden Versionen von Safari vorab zu testen. Microsoft, Google und Mozilla unterhalten ähnliche Versionen von Edge, Chrome und Firefox.

Neue Features von Safari 15 jetzt schon testen

Safari Technology Preview Version 130 bringt unter anderem einige Verbesserungen und Fehlerbehebungen in den Bereichen Web Inspector, CSS, JavaScript, Media, Web API und IndexedDB mit sich. Die Safari Technology Preview basiert auf Safari 15, das einige neue Features bringen wird, dazu zählt etwa Live Text, womit sich Text aus Bildern in Webseiten kopieren und in anderen Apps nutzen lässt. Auch sind die neuen Tab-Gruppen Teil der Safari Technology Preview. Diese werden allerdings laut Apple in der neuen Safari Technology Preview 130 noch nicht mit anderen Geräten synchronisiert. Zudem müssen Nutzer in den Entwickleroptionen die GPU-Beschleunigung für die Medienwiedergabe aktivieren, um Streamingdienste auf Webseiten ordnungsgemäß nutzen zu können.

Safari 15 wird im Herbst als Teil von macOS Monterey und macOS Big Sur für alle Nutzer veröffentlicht werden.

