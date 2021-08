Impfung gegen Corona: Apple fragt seine Mitarbeiter

Apple fragt aktuell den Impfstatus von Mitarbeitern an verschiedenen Positionen ab. Die Beschäftigten sind nicht verpflichtet, Angaben über eine erhaltene oder nicht erhaltene Impfung gegen Covid-19 zu machen. Die Mitteilung erfolgt zudem vertraulich. Derzeit wird bei Apple erwogen, die Impfung bei einer Arbeit im Großraumbüro zur Pflicht zu machen.

Apple hat zuletzt damit begonnen, den Impfstatus seiner Beschäftigten zu erfragen. Allerdings wird diese Bitte nur an einige Mitarbeiter herangetragen, die an speziellen Positionen im Unternehmen beschäftigt sind.

Here's the guidance for Apple employees: "Apple is asking our team members in certain locations to share their current vaccination status. You can confidentially share whether you’re fully vaccinated, have had a partial dose, are not vaccinated, or do not wish to share."

