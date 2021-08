iPhone 13: Größerer Akku durch kleinere Chips?

Apple könnte die kommenden iPhones wieder mit größeren Batterien ausstatten. Möglich würde dies durch kleinere Chips, die das Unternehmen dem Vernehmen nach bereits bestellt hat. Diese könnten bereits ab dem iPhone 13 zum Einsatz kommen.

Apple wird den Akku im iPhone in Zukunft vielleicht wieder etwas größer ausfallen lassen. Dies könnte dadurch möglich gemacht werden, dass im Innenraum der Geräte mehr Platz geschafft wird. Zu diesem Zweck werde Apple in Zukunft kleinere Chips in den iPhones zum Einsatz bringen, berichtet aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Unter Berufung auf Industriequellen schreibt das Blatt, Zulieferer wie TSMC, der auch exklusiv die jeweils aktuellen A-Serie-Prozessoren für iPhone und iPad fertigt, sowie weitere Zulieferer haben bereits erste Aufträge für eine neue Generation von IPDs erhalten. So werden passive Chips bezeichnet, die in Smartphones und anderen elektronischen Geräten vielfach benötigt werden.

Kommen größere Akkus bereits im iPhone 13 zum Einsatz?

Wie es weiter heißt, könnten diese neuen und kleineren Chips bereits im kommenden iPhone 13 zum Einsatz kommen. Dieses Modell wird wohl wiederum im September auf den Markt gebracht werden. Abermals setzt Apple dem Vernehmen nach auf vier Modelle, wie auch beim noch aktuellen iPhone 12.

Schon zuvor hatte sich angedeutet, dass der Akku im iPhone wieder größer ausfallen könnte, das schlossen Beobachter aus Gerüchten, wonach das iPhone 13 ein wenig dicker und auch etwas schwerer sein soll, als das iPhone 12. Im aktuellen Modell war der Akku in allen vier Varianten im Vergleich zum Vorgänger teils deutlich kleiner ausgefallen. Die Folge war insbesondere beim iPhone 12 Mini eine immens kurze Akkulaufzeit.

