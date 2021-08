Twitter unterstützt jetzt „Mit Apple anmelden“ für Neukunden

Ab sofort unterstützt Twitter auch die Anmeldung per Apple. Neue Nutzer können ein Konto unter Verwendung dieses Dienstes des iPhone-Konzerns einrichten. Zugleich wurde auch die Unterstützung der Anmeldung via Google hinzugefügt.

Twitter ist um eine neue Option, ein Konto zu erstellen, reicher geworden: Ab sofort können Nutzer auch „Mit Apple anmelden“ nutzen, diese Option wurde mit der jüngsten Aktualisierung der App von Twitter für iOS freigeschaltet. Über „Mit Apple anmelden“ können Nutzer etwa ganz anonym und für einen Diensteanbieter weitgehend inkognito ein neues Konto erstellen, denn auf Wunsch nutzt Apple hierfür eine dauerhafte Alias-E-Mail-Adresse, über die der gesamte E-Mail-Verkehr mit einem Dienstanbieter abgewickelt wird. Der Anbieter erfährt so fast nichts über den Kunden.

Sign on with ease and start scrolling your timeline.

Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use:

▪️ Your Google Account on the app and on web

▪️ Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 2, 2021