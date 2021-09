Ausblick: iPhone 14 könnte Face ID unter dem Display besitzen

Apple arbeitet an Face ID unter dem Display. Diese Technologie würde ein iPhone ohne Notch möglich machen, sie könnte frühestens im iPhone 14 zum Einsatz kommen, heißt es zuletzt in Fachkreisen. Eine weitere Verzögerung ist aber möglich.

Apple bringt Face ID aktuell in der Notch unter, doch das soll nicht immer so bleiben: Schon länger arbeitet das Unternehmen Gerüchten nach an der Möglichkeit, Face ID unter dem Display zu verbauen. Nun hat sich der Display-Analyst Ross Young erneut zu diesem Thema geäußert, nachdem er zuerst im Sommer entsprechende Prognosen hatte fallen lassen.

Danach arbeite Apple aktuell darauf hin, Face ID im iPhone 14 unter das Display zu bringen, dieses Modell wird in einem Jahr erwartet. Das iPhone 14 könnte ohne Notch erscheinen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Allerdings ist die Verwirklichung von Face ID unter dem Display kein einfaches Unterfangen. Es ist immer noch denkbar, dass eine Umsetzung im iPhone 14 scheitert, so Young auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

I would say under panel Face ID isn't final yet. Still being worked on. It is easier than under panel cameras though.

— Ross Young (@DSCCRoss) September 8, 2021