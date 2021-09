Polizei per App rufen? Nora-App der Länder startet auch per Chat

Die neue Notruf-App der Länder ist jetzt im App Store verfügbar. Sie ermöglicht den Nutzern unter anderem einen stillen Notruf und einen Chat mit den Rettungskräften von Polizei und Feuerwehr. Die App funktioniert allerdings zu Beginn noch nicht in ganz Deutschland.

Die Notruf-App Nora der Bundesländer steht jetzt im App Store und Google Play Store zum Download zur Verfügung. Die App erlaubt es den Nutzern, nicht nur den Notruf mit genaueren Standortangaben als per Telefonanruf zu kontaktieren, es werden darüber hinaus auch verschiedene Komfortfunktionen wie ein stiller Notruf oder ein Chat geboten.

Die Nora-App kann so unter anderem auch von gehörlosen Nutzern verwendet werden, die per Chat mit den Rettungskräften kommunizieren müssen. Allerdings benötigt die App eine einmalige kostenlose Anmeldung per SMS-Code.

Diese Funktionen bietet die Nora-App

Nachfolgend eine Übersicht über die Funktionen und Möglichkeiten, die die Nora-App den Nutzern bietet:

Die Notruf-App kann von jedem genutzt werden, der sich in Deutschland aufhält und in einer Notsituation schnell Hilfe braucht.

* Standortbestimmung

Die App nutzt die Standort-Funktion Ihres Mobil-Geräts, um den Notfall-Ort zu ermitteln und sendet ihn automatisch an die zuständige Einsatzleitstelle.

Deshalb ist nora zum Beispiel dann hilfreich, wenn Sie nicht genau wissen, wo Sie sind.

* Notruf ohne Sprechen

nora ermöglicht es auch Menschen, die die Notrufnummern 110 und 112 nicht anrufen können, selbstständig einen Notruf abzusetzen.

Damit ist die Notruf-App für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen eine gleichwertige Alternative zum Sprach-Notruf.

* Stiller Notruf

nora lässt sich auch in Situationen verwenden, in denen der Notruf möglichst unbemerkt bleiben soll.

Deshalb gibt es in der App für bedrohliche Situationen die Funktion “Stiller Notruf”.

* Kommunikation via Chat

Über nora können Sie in einem textbasierten Chat mit der Einsatzleitstelle kommunizieren. Die Leitstelle schickt allerdings auch Hilfe, wenn Sie den Chat nicht nutzen.

