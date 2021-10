Apple Fitness+ kommt nach Deutschland – auf Englisch

Apple Fitness+ kommt jetzt auch nach Deutschland. Die Fitness-Kurse können allerdings nur in Englisch geschaut werden – mit deutschen Untertiteln. Nicht für alle Anwender wird das interessant sein. Apple Fitness+ ist seit einem Jahr in den USA verfügbar. Wäre dieser neue Service für euch interessant?

Apple Fitness+ kommt nach Deutschland. Der Service beinhaltet ein inzwischen recht umfangreiches Angebot an Fitness-Kursen, die Kunden am iPhone, per Apple Watch und am Apple TV absolvieren können, es werden verschiedenste Sportarten unterstützt. Die Kurse werden von bekannten Fitnesstrainern gegeben, es werden auch Audiobegleiter für Spaziergänge angeboten – allerdings, das gesamte Kursprogramm ist nach wie vor nur auf Englisch verfügbar und das wird auch so bleiben.

Auch deutsche Kunden werden Apple Fitness+ nur auf Englisch nutzen können, immerhin gibt es deutsche Untertitel, die allerdings für einige Nutzer wenig befriedigend sein werden.

Apple Fitness+ startet ab dem 03. November auch in Deutschland

Apple Fitness+ kostet den üblichen Zehner im Monat. Ab dem 03. November geht es los, gebucht werden kann der Dienst über die Fitness-App am iPhone. Es wird ein 30-tägiger Probezeitraum eingeräumt, der kostenlos ist.

Apple startet Fitness+ am genannten Stichtag in insgesamt 15 neuen Märkten, dazu zählen neben Deutschland auch Österreich, Frankreich, Italien, Portugal, Brasilien und Mexiko. Ein nun neu hinzugefügtes Feature erlaubt es Abonnenten von Apple Fitness+, miteinander über die Apple Watch zu trainieren, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Hierzu kommt SharePlay und Facetime zum Einsatz.

Ist Apple Fitness+ für euch interessant?

