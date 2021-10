Apple One Premium kommt nach Deutschland: Das ist drin

Apple One Premium startet in Kürze auch in Deutschland. Das neue Paket kann zu einem Preis von 28,95 Euro gebucht werden und enthält alles, was Nutzer in Deutschland an Apple-Services buchen können – dennoch ist nicht so viel drin, wie in den USA.

Apple One wächst in Deutschland und einigen anderen Ländern: Der neue Tarif von Apple wird ab dem 03. November buchbar sein. Bestandteil von Apple One Premium sind Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und Apple Fitness+ sowie ein Speicherplan mit einer Kapazität von zwei TB.

Damit spart der Kunde einiges an monatlichen Abogebühren, denn für Apple One Premium werden monatlich 28,95 Euro fällig. Die Single-Version von ‚Apple One kostet 14,95 Euro und die Familienvariante wird mit 19,95 Euro monatlich berechnet.

Apple One Premium ist nicht ganz so Premium, wie in den USA

Dennoch fehlt etwas im Paket von Apple One Premium, das in den USA darin enthalten ist: Apple News+ gibt es hier nicht, das hat den ganz schlichten Hintergrund, dass es hier kein Apple News+ gibt. Diese Flatrate für Zeitungsleser ist nur in den USA gestartet, kostet dort zehn Dollar im Monat un ist bei den Verlagen wenig beliebt und bei den Lesern wenig gefragt. Für Deutschland gab und gibt es keine Gerüchte über Pläne Apples, Apple News+ einzuführen, dennoch kommt das Unternehmen den Abonnenten mit dem Preis von Apple One Premium nicht entgegen. Ob das Angebot attraktiv ist, muss so jeder Kunde für sich entscheiden. In einer weiteren Meldung haben wir über den bevorstehenden Start von Apple Fitness+ in Deutschland mit einer großen Einschränkung berichtet.

Ähnliche Beiträge