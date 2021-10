Kritik wirkt: Safari 15.1 sieht wieder aus wie früher

Apple weicht dem Druck der Straße: Safari am Mac und auch am iPad sieht wieder fast so aus wie früher. Die Tabs werden in Zukunft wieder im alten Design angeordnet. Die neue Darstellung kann allerdings nach wie vor optional aktiviert werden.

Apple ist nicht mehr der kritikresistente Gigant von einst: Das Unternehmen reagiert in einigen Fällen inzwischen durchaus auf Feedback aus der Nutzerschaft, so zu sehen etwa bei Safari. Hier hatte man am Mac unter anderem ein neues Tab-Design eingeführt, das bei den Anwendern noch vor der Veröffentlichung von macOS Monterey auf immens heftige Kritik stieß.

In der Folge hat man in mehreren Schritten reagiert, letzte Maßnahme ist nun, das alte Erscheinungsbild nicht nur wieder verfügbar zu machen, sondern es auch wieder zum Standard werden zu lassen. In der Folge verhält sich Safari ab Version 15.1, die aktuell in der Beta steckt, wieder in etwa so, wie es früher stets der Fall war.

Auch am iPhone ruderte Apple zurück

Das selbe gilt auch für iPadOS 15.1, wo Safari auch wieder so aussehen wird, wie das vom iPad bekannt ist. Am Mac lässt sich das neue Design zumindest noch als „kompakte Ansicht“ optional aktivieren. macOS Monterey und iPadOS 15.1 liegen beide aktuell als Release Candidate vor, die gestern aktualisiert wurden. Kommende Woche werden die Updates für alle Nutzer veröffentlicht werden.

Auch am iPhone wurden alle Neuerungen in Safari zurückgenommen – bis auf eine: Die Adressleiste bleibt weiter unten, sie kann aber in den Einstellungen wieder nach oben geschoben werden.

Ähnliche Beiträge