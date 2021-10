Vor MacBook Pro 2021-Launch: Intel-MacBook Pro 16 Zoll wird abverkauft

Das noch aktuelle MacBook Pro 16 Zoll wird abverkauft. Bestehende Lagerbestände werden derzeit offenbar geleert, was sich an der Verfügbarkeit des aktuellen 16 Zoll-Modells ablesen lässt. Kommenden Montag dürften Kunden erstmals die neuen Modelle des MacBook Pro zu sehen bekommen.

Apple hat offenbar damit begonnen, das alte – bald zumindest alte – MacBook Pro 16 Zoll abzuverkaufen. Dieses Modell ist das einzige MacBook in Apples Lineup, das derzeit noch ausschließlich mit Innenleben von Intel zu haben ist.

Das MacBook Pro 16 Zoll wurde von Apple Ende 2019 eingeführt, in diesem Modell kam erstmals die damals neue Magic Keyboard genannte Tastatur zum Einsatz, sie löste das kontroverse und fehleranfällige Butterfly-Keyboard ab.

Aktuell kann das MacBook Pro 16 Zoll bei Apple nicht mehr ohne weiteres bezogen werden, woraus zuerst der Redakteur Mark Gurman aufmerksam gemacht hatte. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärte er, das MacBook Pro 16 Zoll sei in zahlreichen amerikanischen Apple Retail Stores nicht mehr zur Abholung verfügbar.

The 16-inch MacBook Pro (which if you’ve lost track still uses Intel and hasn’t been updated in *2* years) is showing unavailable for pick up at many Apple stores plus shipment delays. pic.twitter.com/vPpTLxXIUz

— Mark Gurman (@markgurman) October 11, 2021